Huzur akademisi yeni döneme sağlam adımlarla başladı

Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından Neriman Çilingir Huzurevi’nde gerçekleştirilen Huzur Akademisi Programı, yeni dönemde de eğitim ve seminer faaliyetlerine başladı.

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıklı ve aktif yaşlanmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programın yeni dönemdeki ilk konuğu, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Okan Karaduman oldu. ‘Düşmelerden Korunmak İçin Sağlam Adımlar’ konusu üzerine gerçekleştirilen seminerde Karaduman, ileri yaşlarda düşmelerin önlenmesinde kas gücünün, dengenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekti.

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Sağlam adımlar atabilmenin güçlü kaslar ve iyi bir denge ile mümkün olduğunu vurgulayan Karaduman, yaşlı bireylerin günlük yaşamlarında kolaylıkla uygulayabilecekleri, kas gücünü artırmaya ve dengeyi geliştirmeye yönelik çeşitli egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.

Seminere yoğun ilgi oldu

Samimi ve interaktif bir ortamda gerçekleşen program, sorucevap bölümüyle devam etti. Huzurevi sakinleri, düşmelerden korunmanın yanı sıra yaşadıkları çeşitli ortopedik sağlık sorunlarına ilişkin merak ettikleri soruları Karaduman’a yöneltti. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Karaduman, sağlıklı ve hareketli bir yaşamın önemine ilişkin önerilerde bulundu. Programın sonunda, değerli bilgi ve deneyimlerini huzurevi sakinleriyle paylaşan Prof. Dr. Karaduman’a katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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Düzce Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Huzur Akademisi programı, yeni dönemde de farklı alanlardan akademisyenlerin katılımıyla yaşlı bireylerin sağlıklı, bilinçli ve aktif yaşlanmalarını destekleyen eğitim ve seminerlerle devam edecek.