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        Düzce'de minik öğrenciler için anlamlı Bed'-i Besmele programı

        – Düzce Fevzi Çakmak Cemil Dede Ayşe Nine 46 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler için düzenlenen Bed'i Besmele programında duygu dolu anlar yaşandı. Kur'anı Kerim tilaveti, salavatlar ve dualarla gerçekleşen programda öğrencilere Kur'anı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Düzce'de minik öğrenciler için anlamlı Bed'-i Besmele programı

        – Düzce Fevzi Çakmak Cemil Dede Ayşe Nine 46 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minikler için düzenlenen Bed'i Besmele programında duygu dolu anlar yaşandı. Kur'anı Kerim tilaveti, salavatlar ve dualarla gerçekleşen programda öğrencilere Kur'anı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

        Fevzi Çakmak Cemil Dede Ayşe Nine 46 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bed'i Besmele programı düzenlendi. Büyük bir coşku ve manevi atmosfer içerisinde gerçekleştirilen etkinlik, öğrenci velileri ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Program, kurs önünde velilerle birlikte oluşturulan konvoyun Mareşal Fevzi Çakmak Camii'ne hareket etmesiyle başladı. Camide düzenlenen etkinlikte iki minik öğrencinin Kur'anı Kerim tilaveti katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Salavatlar eşliğinde sahneye çıkan öğrenciler, toplu hadis sunumuyla programa renk kattı. Etkinliğin en anlamlı anlarından biri ise geçen yıl kursta eğitim alan öğrencilerin, bu yılki öğrencilere Kur'anı Kerim ve Türk bayrağı takdim etmesi oldu.

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        Miniklerden duygulandıran dua

        Programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, İl Müftü Yardımcıları Selma Velioğlu Çelik ve Mustafa Yeşilorman, Şube Müdürü Cengiz Akça, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Osman Aydın'ın konuşmasının ardından iki öğrencinin yaptığı kapanış duası, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

        Manevi atmosferde geçen program, cami bahçesinde düzenlenen yemek ikramıyla sona erdi.

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