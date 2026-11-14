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        Minik öğrencilerin Bed-i Besmele heyecanı

        Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan Zahidül Kevseri 46 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bedi Besmele töreni düzenlendi. Miniklerin camiyle tanıştığı, Kur'anı Kerim okuyup dua ettiği programda renkli ve anlamlı anlar yaşandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Minik öğrencilerin Bed-i Besmele heyecanı

        Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde bulunan Zahidül Kevseri 46 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri için Bedi Besmele töreni düzenlendi. Miniklerin camiyle tanıştığı, Kur'anı Kerim okuyup dua ettiği programda renkli ve anlamlı anlar yaşandı.

        Düzce İl Müftülüğüne bağlı Koçyazı Mahallesi Zahidül Kevseri 46 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler için Bedi Besmele programı gerçekleştirildi. Kurs yönetici ve öğreticileri tarafından düzenlenen programa Düzce İl Müftüsü Osman Aydın, İl Müftü Yardımcıları Selma Velioğlu Çelik ve Mustafa Yeşilorman, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında minik öğrenciler ilk olarak cami görevlisiyle tanışarak camiyi yakından tanıma fırsatı buldu. Ardından Kur'anı Kerim okuyan ve hep birlikte dua eden çocuklar, camide geleneksel çocuk oyunları da oynadı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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        Bedi Besmele geleneği yaşatılıyor

        Osmanlı döneminden günümüze uzanan Bedi Besmele geleneği, çocukların eğitim hayatına ilk adımı atarken düzenlenen özel bir merasim olarak biliniyor. Dörtbeş yaşlarındaki çocukların mektebe başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen bu törenler, "Amin Alayı" olarak da adlandırılıyor.

        Çocuğun eğitim hayatına başlamasını toplumsal bir törenle anlamlandıran Bedi Besmele geleneği, mektebe ve öğretmene verilen önemi yansıtıyor.

        Düzce'de düzenlenen programla minik öğrenciler hem cami kültürüyle tanıştı hem de geleneksel Bedi Besmele heyecanını yaşadı.

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