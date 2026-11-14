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        Düzce'de mezarlıklarda büyük dönüşüm başlıyor Toplamda bin 250 metre beton duvar yapılacak

        Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan aile mezarlığı parsellerinin bordür taşlarla yeniden düzenlenmesi devam ederken tahrip olan mezarlıklarda toprak tesviye çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Düzce'de mezarlıklarda büyük dönüşüm başlıyor Toplamda bin 250 metre beton duvar yapılacak

        Düzce Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde başlatılan aile mezarlığı parsellerinin bordür taşlarla yeniden düzenlenmesi devam ederken tahrip olan mezarlıklarda toprak tesviye çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

        Düzce Belediyesi, mezarlık bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mezarlık İşleri Müdürlüğü koordinasyonu ile devam eden çalışmalar kapsamında Şehir Mezarlığı’nda başlatılan parsel düzenleme işlemi ile aile mezarlıklarında tek tip bordür uygulaması başladı. Çevre düzeni ve estetik görüntü açısından önem taşıyan yeni düzenleme ile ailelere ait olan mezar alanları tek tip bordürlerle yeniden düzenlenerek mezar alanlarında düzgün bir görüntü oluşması sağlanıyor. Ayrıca yıllar içinde tahrip olan mezar yerlerinde de tespit yapan ekipler, toprak tesviye, bakım ve onarımlarını da yapıyor. 6 bin metre uzunluğunda tespit edilen parsel alanlarının yapımının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

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        Duvar çalışması devam ediyor

        Mezarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan ihale kapsamında mahalle mezarlıklarının ihtiyaçları da gideriliyor. Mezar yerlerinin ve alanlarının düzenli ve bakımlı olması amacıyla Soğukpınar’da toplam uzunluğu 130 metre ve Aziziye mahalle mezarlıklarında toplam uzunluğu 140 metre olan dış duvar yapım çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Ayrıca yıl içinde Şehir Mezarlığı’nda 770, Çamköy Mezarlığı’nda 155, Akpınar Mezarlığı’nda 40 metre, Dedeler Mezarlığı’nda ise 15 metre uzunluğunda duvar çalışması yapılacak.

        Mezarlık İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şehir mezarlığı ve mahallelerde yapılacak duvar uygulamalarının tamamlanmasının ardından aile parsellerinin yeniden düzenlenmesi sonrasında 2027 yılı için yapılan hazırlık kapsamında şehir mezarlığının tüm araç ve yaya yolları beton yol şeklinde yeniden düzenleneceği belirtildi.

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