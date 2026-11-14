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        Düzce'de 78 bin ton asfalt serildi

        Düzce Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarında 78 bin tona ulaştı. Ekipler, Aydınpınar Caddesi'nin Aziz Yıldırım kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik bölümünde asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Düzce'de 78 bin ton asfalt serildi

        Düzce Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarında 78 bin tona ulaştı. Ekipler, Aydınpınar Caddesi’nin Aziz Yıldırım kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik bölümünde asfaltlama öncesi hazırlık çalışmalarına başladı.

        Düzce Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerin önceliklendirildiği çalışmalar, elverişli hava şartlarıyla birlikte hız kazandı. Hazırlanan program doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekiplerin yeni adresi, şehrin güneyinde yer alan ve çok sayıda köy ile turizm bölgelerine ulaşım sağlayan Aydınpınar Caddesi oldu. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu caddede, asfaltlama öncesinde 750 metrelik güzergahta trimerle kazıma çalışmaları yürütülüyor. Araç trafiğine kapatılan yoldaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amacıyla ekipler, 24 saat esasına göre gece gündüz görev yapıyor. Aydınpınar Caddesi’nin Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik bölümü, asfalt çalışmaları nedeniyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Sürücülerin çalışma süresince alternatif güzergahları kullanmaları istendi. Öte yandan belediyeye bağlı yama ekipleri de Ağa, Otluoğlu, Beyciler ve Sarayyeri mahallelerinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla robotik yama çalışmalarına devam ediyor.

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        "Verdiğimiz her sözün arkasındayız"

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, asfalt çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Aydınpınar Caddesi’nde asfalt öncesi hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı çalışmalarımızın ardından yollarımızı yeniliyoruz. Mevsim şartları elverdiği sürece gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Verdiğimiz her sözün, attığımız her adımın arkasındayız."

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