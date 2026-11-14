Yedigöller yolunda beton kanal çalışmaları tamamlandı

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesinin önemli güzergahlarından biri olan Yedigöller Grup Yolu’nda beton V kanal yapım çalışmalarını tamamladı. Yol kenarlarında biriken yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayan beton V kanallar sayesinde suyun yol gövdesine zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek su kaynaklı deformasyonların önlenmesi, yol güvenliğinin korunması ve güzergâhın kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor.

Düzce’nin Yığılca ilçesinde Yedigöller Grup Yolu’nda gerçekleştirilen beton V kanal yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlanacak.

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