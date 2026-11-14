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        Yedigöller yolunda beton kanal çalışmaları tamamlandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller Grup Yolu'nda gerçekleştirilen beton V kanal yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Yedigöller yolunda beton kanal çalışmaları tamamlandı

        Düzce’nin Yığılca ilçesinde Yedigöller Grup Yolu’nda gerçekleştirilen beton V kanal yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmayla yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesi sağlanacak.

        Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Yığılca ilçesinin önemli güzergahlarından biri olan Yedigöller Grup Yolu’nda beton V kanal yapım çalışmalarını tamamladı. Yol kenarlarında biriken yağmur ve yüzey sularının kontrollü şekilde tahliye edilmesini sağlayan beton V kanallar sayesinde suyun yol gövdesine zarar vermesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle yağışlı havalarda oluşabilecek su kaynaklı deformasyonların önlenmesi, yol güvenliğinin korunması ve güzergâhın kullanım ömrünün uzatılması hedefleniyor.

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        Düzce İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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