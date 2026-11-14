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        Öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi amacıyla eğitim programları düzenlendi. Öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi

        Düzce’nin Akçakoca ilçesinde öğrencilerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi amacıyla eğitim programları düzenlendi. Öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

        Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akçakoca Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi anasınıfı ile Beyören İlkokulu öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri gerçekleştirildi. Eğitimlerde öğrencilere doğru diş fırçalama teknikleri, düzenli ağız bakımının önemi ve diş çürüklerinden korunma yolları anlatıldı. Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıklarının diş sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

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        Diş fırçalamayı uygulamalı öğrendiler

        Eğitim programı, uygulamalı etkinliklerle de desteklendi. Öğrenciler, model çeneler üzerinde diş fırçalama pratiği yaparak doğru fırçalama yöntemlerini deneyimledi. Gerçekleştirilen eğitimlerle çocukların erken yaşta ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesi, doğru bakım alışkanlıkları kazanması ve bu alışkanlıkları günlük yaşamlarında sürdürmesi amaçlandı.

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