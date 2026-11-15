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        Başkan Özlü "Şehir konforunda köy olacak"

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında 2024 yılında yapılan referandum sonucu belediye sorumluğuna giren Otluoğlu Mahallesi sakinlerine konuk oldu. "Şehir konforunda köy uygulamasının en güzel örneklerinden biri olacak" diye nitelendirdiği mahallenin sakinlerine hitap eden Özlü, doğalgaz çalışmalarının son aşamada olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Başkan Özlü "Şehir konforunda köy olacak"

        Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle sohbetleri kapsamında 2024 yılında yapılan referandum sonucu belediye sorumluğuna giren Otluoğlu Mahallesi sakinlerine konuk oldu. "Şehir konforunda köy uygulamasının en güzel örneklerinden biri olacak" diye nitelendirdiği mahallenin sakinlerine hitap eden Özlü, doğalgaz çalışmalarının son aşamada olduğunu söyledi.

        Başkan Faruk Özlü, mahalle sohbetleri adı altında mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Otluoğlu'nda düzenlenen son toplantıda mahalle sakinleri ile bir araya gelen Özlü'ye belediye başkan yardımcıları, AK Parti il ve ilçe teşkilat yöneticileri, muhtarlar ve müdürler de eşlik etti. Mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Özlü, mahalle olma talebinin asıl amacının doğalgaz ihtiyacı olduğunu ifade ederek "Buranın bir farklı özelliği var. 2024 yılında statüsü değişen bir yer. Bu değişimler çok kolay değil. Köyün farklı bir karakteri var. Biz bu gibi yerler için şunu isteriz; burası özelliklerini korusun, ama şehirde ne konfor varsa burada da olsun. Belediye olursa ne olur? Düzenli otobüs seferleri olur, arıtılmış içme suyu olur, alt ve üst yapısı belediye tarafından yapılır. Şehir konforunda köy konseptini uygulayacağımız yerlerden biri burasıdır" dedi.

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        "Doğal gaz için en büyük emeği hanımlar verdi"

        Doğal gaz sürecinin geçmişinden söz eden Faruk Özlü, mahallede yaşayan kadınları, verdikleri emek ve kararlı talepleri dolayısıyla tebrik etti ve şöyle konuştu: "Çok iyi hatırlıyorum, buradan hanım kardeşlerimiz gelmişti. Ben de referandum yapın dedim, referandum yapıldı ve hanım kardeşlerimiz bu işi halletti. Onları gerçekten tebrik ediyorum. 2024 yılından sonra ben size söyledim, burada önce imar düzenlemelerini yapacağız dedim. Ondan sonra da doğalgaz yatırımı yapılacak dedim. Hiç imar planı olmayan, bize katılmak isteyen üç köy vardı, Akyazı, Otluoğlu ve Kadıoğlu. İmar planı yapmak uzun zaman alacaktı, kısa sürede tamamlamak amacıyla sadece yerleşik köy alanına plan hazırlayalım dedik. Bir yılda bu çalışmalarımızı tamamladık. Çevre Bakanlığı bu çalışmaların ardından zemin etüdü istedi. İller Bankası aracılığı ile başlattığımız çalışma Otluoğlu'nda tamamlandı. Çevre Bakanlığımız şimdi bu çalışmaları bir ay içinde onaylayacak ve biz de doğalgaz firmasını çağıracağız eli kulağında. Bu başarının asıl sahipleri bu mahallemizin hanımlarıdır."

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        "Belediye başkanlığı dışında hiçbir işim yok"

        Yeni mahalle olan köylerin alt yapı yatırımlarının da en kısa sürede yapılacağının altını çizen Başkan Özlü, tek ve tam zamanlı işinin belediye başkanlığı olduğunu hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti: "Yurtdışı kaynaklı 50 Milyon Euro kredi almak için çalışma başlattık. Bu krediyi yeni mahalle olan köylerimizin alt yapı yatırımları için kullanacağız. Çünkü belediyemizin öz kaynakları böyle büyük bir yatırımı karşılamaya yetmez. Benim belediye başkanlığı dışında hiçbir işim yok. Benim bütün aklım fikrim sizin işlerinizde, Düzce'mizin işlerinde. Yalnız değiliz arkadaşlarımızla birlikte geldik, günde 16 saat çalışıyoruz. Bakın içme suyu, yollar bozuldu, asfaltlar kırıldı ama o boruları yenilemezsek nasıl temiz su içeceğiz? Zaman zaman eleştiriler alıyorum, ne kadar uzun sürdü diye. Asfaltlayacağız, benim görev sürem bitmeden Düzce'de asfaltlanmamış tek bir cadde, tek bir sokak kalmayacak. Doğal gaz da mutlaka geliyor, sizin mahalle olmak istemenizin temel sebebi zaten doğal gaz. O gelmezse olmaz."

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        Gecenin sürprizi gençlere ve çocuklara oldu

        Mahallede yaşayan çocukların park ve spor sahası talebi üzerine aynı bölgede büyük bir spor tesisi bulunan mahalle sakini Akif Demir söz alarak ara tatil boyunca bütün çocukları tesise davet ettiğini açıkladı. Sabah 09.00'dan akşam 17.00'a kadar çocuklara açık olacak halı saha ve spor alanlarına gelen çocuklara limonata ikram edeceğini de belirten Demir büyük alkış aldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de tüm mahalle sakinleri adına Akif Demir'e teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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