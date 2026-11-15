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        Düzce Aydınpınar Caddesi'nde gece mesaisi

        Düzce'de Aydınpınar Caddesi'nde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında yol, bu gece saat 23.00'ten sabah 10.00'a kadar geçici olarak trafiğe açılacak. İkinci kat asfalt serimi ise saat 10.00 itibarıyla yeniden başlayacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:12 Güncelleme:
        Düzce Aydınpınar Caddesi'nde gece mesaisi

        Düzce’de Aydınpınar Caddesi’nde sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında yol, bu gece saat 23.00’ten sabah 10.00’a kadar geçici olarak trafiğe açılacak. İkinci kat asfalt serimi ise saat 10.00 itibarıyla yeniden başlayacak.

        Düzce Belediyesi tarafından Aydınpınar Caddesi’nde yürütülen asfalt çalışmaları devam ediyor. Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasındaki güzergahta gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 750 metrelik bölümde asfalt serimi yapılıyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde bölgede ikamet eden vatandaşların rahatsız olmaması ve sabah saatlerinde yaşanabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi amacıyla çalışmalara kısa süreli ara verileceği bildirildi.

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        Bu kapsamda Aydınpınar Caddesi, 15 Kasım saat 23.00’ten 16 Kasım sabahı saat 10.00’a kadar geçici olarak araç trafiğine açılacak.

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