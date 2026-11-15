Düzce'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Düzce'de ışıklı kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Düzce'de ışıklı kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikameti Yığılca Işıklı Kavşak'ta, N.T. yönetimindeki 55 DM 756 plakalı arkasına beton karma makinesi bağlı minibüs, O.A. idaresindeki 67 DD 127 plakalı otomobil ve C.K'nin kullandığı 81 AAR 934 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 67 DD 127 plakalı aracın sürücüsü O.A. ve aynı araçta bulunan D.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.