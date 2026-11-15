Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
Düzce'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Düzce'de şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı kesiminde denetim noktası oluşturuldu.
Denetimlerde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, derinlik ölçümü yapıldı.
Ekipler, sürücüleri araçlara kış lastiği takmanın önemi konusunda bilgilendirdi.
Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.
Yolcuları emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendiren ekipler, araçların lastiklerini de kontrol etti.
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