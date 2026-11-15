Düzce'de zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Yolcuları emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendiren ekipler, araçların lastiklerini de kontrol etti.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de şehirler arası otobüs terminalinde kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, durdurulan tır, kamyon, otobüs ve minibüs gibi ticari araçların lastikleri kontrol edildi, derinlik ölçümü yapıldı.

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