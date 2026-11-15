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        Otoyolda tavuk bacağı yüklü tır balatalarından yandı

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tavuk bacağı yüklü bir tırda yangın çıktı. Alevlere Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Otoyolda tavuk bacağı yüklü tır balatalarından yandı

        Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde tavuk bacağı yüklü bir tırda yangın çıktı. Alevlere Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

        Olay, Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu’dan Sakarya istikametine seyir halinde olan D.G. idaresinde ki 41 UH 088 plakalı tavuk bacağı taşıyan bir tırın lastiklerinin bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tırdan yükselen dumanların ardından olay yerine Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tırın lastiklerinin bulunduğu bölümdeki yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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