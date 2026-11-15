Kış lastiği denetimleri Düzce'de başladı

Düzce’de kış lastiği zorunluluğunun başlamasıyla birlikte trafik ekipleri denetimlerini artırdı. Bölge Trafik Denetleme ekipleri, özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı Bolu Dağı güzergâhında kış lastiği kontrolü gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında bölgede seyir halinde bulunan ticari araçlar durdurularak lastikleri tek tek incelendi. Yapılan kontrollerde kış lastiği kullanmadığı tespit edilen araç sürücülerine 6 bin TL idari para cezası kesildi. Kış aylarında yaşanabilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ticari araç sürücülerinin kış lastiği zorunluluğuna uymaları gerektiği vurgulandı. Özellikle kış aylarında ulaşımın güçleştiği Bolu Dağı geçişinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kontrollerin devam edeceği belirtildi.

Kış lastiği uygulamasının başladığı iller arasında yer alan Düzce’de, Bölge Trafik Denetleme ekipleri tarafından Bolu Dağı girişinde denetim gerçekleştirildi. Kış lastiği bulunmayan ticari araç sürücülerine 6 bin TL idari para cezası uygulandı.

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