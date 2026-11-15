Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Düzce’de karşıdan karşıya geçmeyen çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, D100 karayolu Melen Su Park mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Sakarya istikametine giden Onur Ç. idaresindeki 37 ACC 202 plakalı hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Ağır yaralanan şahıs, bölgeye çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen şahıs hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri parmak izinden şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatırken, sürücü Onur Ç. gözaltına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.