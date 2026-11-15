Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Düzce'de hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunda Sakarya'dan Düzce istikametine doğru seyreden O.Ç. idaresindeki 37 ACC 202 plakalı hafif ticari araç, Çerkes Taşköprü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Üzerinde kimlik belgesi çıkmayan yaya, ambulansla kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Sürücü O.Ç'nin jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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