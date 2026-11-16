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        Akçakoca'da organ bağışı ve meme kanseri taraması bilgilendirmesi

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağlık ekipleri, kadınlara yönelik organ bağışı ve meme kanseri taraması konusunda farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Akçakoca'da organ bağışı ve meme kanseri taraması bilgilendirmesi

        Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sağlık ekipleri, kadınlara yönelik organ bağışı ve meme kanseri taraması konusunda farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

        Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını korumak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Akçakoca Gençlik Merkezi bünyesinde, Çuhallı Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Step Aerobik kursuna katılan kursiyerlere yönelik eğitim çalışması yapıldı. Etkinlikte katılımcılara organ bağışının önemi, organ bağışı süreci ve meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı rolü hakkında bilgi verildi. Meme kanseri taramalarının önemi konusunda farkındalık oluşturulurken, katılımcılara konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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        Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, bilgilendirme çalışmasıyla sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına ve kanser taramalarının öneminin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağladı.

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