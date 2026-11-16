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        Karadeniz'de dalgalar sahilde 1 metrelik oyuklar oluştu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sonbahar döneminde etkili olan Karadeniz'in hırçın dalgaları, sahil şeridinde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu. Dalgaların kıyıda meydana getirdiği değişim, hem havadan hem de yerden görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Karadeniz'de dalgalar sahilde 1 metrelik oyuklar oluştu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sonbahar döneminde etkili olan Karadeniz'in hırçın dalgaları, sahil şeridinde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu. Dalgaların kıyıda meydana getirdiği değişim, hem havadan hem de yerden görüntülendi.

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, sonbahar mevsimiyle birlikte etkisini gösteren dalgalar sahil şeridinde aşınmaya neden oldu. Kıyıya vuran dalgaların kumları sürüklemesi sonucu bazı bölgelerde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar meydana geldi.

        Dalgaların oluşturduğu oyuklar ve sahil boyunca ortaya çıkan kıyı aşınması, drone ile havadan ve karadan kaydedildi. Görüntülerde, denizin kıyı şeridinde meydana getirdiği değişim dikkat çekti. Karadeniz'in sonbahar dönemindeki dalgalı yapısının sahile etkisi, ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi.

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