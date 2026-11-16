Lösemili çocuklar haftası etkinliği düzenlendi

Cumayeri ilçesinde, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Cumayeri İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından düzenlenen programda, lösemi hastalığına dikkat çekilerek toplumsal bilincin artırılması hedeflendi. Etkinlik kapsamında, lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik duyarlılığın artırılması ve hastalık konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.