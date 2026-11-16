Düzce'de 50 aranan şahıs yakalandı, 28 kişi tutuklandı

– Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerince 915 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 16 bin 376 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 50 kişi yakalanırken, 28 kişi tutuklandı.

Düzce Valiliği, son bir hafta içinde il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamalarının sonuçlarını açıkladı. Suçların önlenmesi, azaltılması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen denetimlerde toplam 16 bin 376 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs yakalanırken, 28 şahıs tutuklandı. Asayiş uygulamalarında 6 tabanca, 2 av tüfeği, 6 şarjör, 68 kartuş ve bin 85 mermi ele geçirildi.