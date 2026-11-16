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        Bin 776 araca ceza, 159 araç trafikten men edildi

        – Düzce'de 915 Kasım tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 14 bin 313 araç ve 570 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen bin 776 araca idari para cezası uygulanırken, 159 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Bin 776 araca ceza, 159 araç trafikten men edildi

        – Düzce'de 915 Kasım tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 14 bin 313 araç ve 570 motosiklet kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen bin 776 araca idari para cezası uygulanırken, 159 araç trafikten men edildi.

        Düzce Valiliği, son bir hafta içinde il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Trafik güvenliğini sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 14 bin 313 araç ile 570 motosiklet denetlendi. Denetimlerde trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen bin 776 araca idari para cezası uygulanırken, 159 araç trafikten men edildi.

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        Trafik ekipleri tarafından okul servislerine yönelik denetimler de gerçekleştirildi. Bu kapsamda il genelinde 270 okul servisi kontrol edildi. Düzce Valiliği tarafından paylaşılan haftalık trafik verilerinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarına yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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