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        Düzce'de uyuşturucudan 43 şahsa işlem yapıldı

        – Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında 42 olaya müdahale edildi. 43 şahıs hakkında işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Düzce'de uyuşturucudan 43 şahsa işlem yapıldı

        – Düzce'de emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında 42 olaya müdahale edildi. 43 şahıs hakkında işlem yapılırken, 4 kişi tutuklandı.

        Düzce Valiliği, 915 Kasım tarihleri arasında il genelinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 42 olaya müdahale edildi. Operasyonlar sonucunda 43 şahıs hakkında işlem yapılırken, 4 şahıs tutuklandı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 873 adet sentetik ecza, 35,14 gram esrar, 30,06 gram skunk, 13,9 gram metamfetamin ve 15,8 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca 3,99 gram bonzai hammaddesi ile uyuşturucu kullanımında kullanılan 3 adet paypa da el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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