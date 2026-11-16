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        Düzce'de 840 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Düzce'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Düzce'de 840 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Düzce’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da Şerefiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak çalışmalarında 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda birer suç kaydı bulunduğu belirtilen E.M.Y. (19) ve E.G. (19) hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. 6 suç kaydı bulunan B.A.A. (27) ile 2 suç kaydı bulunan E.C. (19) ise, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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