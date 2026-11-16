Düzce'de 840 sentetik hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da Şerefiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen sokak çalışmalarında 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda birer suç kaydı bulunduğu belirtilen E.M.Y. (19) ve E.G. (19) hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. 6 suç kaydı bulunan B.A.A. (27) ile 2 suç kaydı bulunan E.C. (19) ise, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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