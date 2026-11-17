Düzce'de beton su kanalına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Düzce'de otomobilin beton su kanalına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Düzce'de otomobilin beton su kanalına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çerkez Taşköprü Mahallesi'nde seyreden S.K. idaresindeki 34 BZK 358 plakalı otomobil, 16180 Sokak'ta yol kenarındaki beton su kanalına çarptıktan sonra tekrar yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan Y.E.K, C.Y, E.K. ve S.H. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekibinin kaza yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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