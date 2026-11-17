Ayrıca önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik planlamalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından haftalık değerlendirme ve süreç planlama toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında düzenlenen toplantıya kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda, ara tatilin ardından yürütülecek çalışmalar, planlanan faaliyetler ve eğitimöğretim süreçlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer başkanlığında gerçekleştirilen haftalık değerlendirme ve planlama toplantısında, ara tatil sonrası eğitimöğretim süreçleri ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

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