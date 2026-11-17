Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Düzce Adliyesi'nde sağlık farkındalığı eğitimi düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görev yapan Uzm. Dr. Süveybe Peker Kılıç tarafından verilen eğitimde, toplum sağlığının korunması ve sağlık bilincinin artırılmasının önemi ele alındı.

– Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Düzce Adliyesi'nde toplum sağlığını korumak, sağlık bilincini artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

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