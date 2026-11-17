Köy yollarında çizgi çalışması yapıldı
– Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesinde yol çizgi çalışmalarını tamamladı.
– Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesinde yol çizgi çalışmalarını tamamladı.
Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Akçakoca ilçesinde Fakıllı ve Beyören köylerini birbirine bağlayan yolda çizgi çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol çizgileri yenilenerek sürücüler için daha güvenli bir ulaşım ortamı oluşturulması hedeflendi.
İl Özel İdaresi, yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam ettiğini bildirdi.
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