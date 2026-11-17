– Düzce İl Özel İdaresi, köylerde beton ve kanal çalışmalarına devam ediyor. Altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmalarla yağmur sularının kontrollü tahliyesi sağlanarak köy yollarının korunması amaçlanıyor.

İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmak ve köylerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkeze bağlı Kavakbıçkı Köyü'nde beton ve kanal çalışmaları gerçekleştiriliyor. Köyde devam eden çalışmalar kapsamında, yağmur sularının belirlenen güzergahlardan kontrollü şekilde uzaklaştırılmasına yönelik altyapı düzenlemeleri yapılıyor. Özellikle yoğun yağışlarda yüzey sularının yol güzergahlarına zarar vermesinin önüne geçilmesi için kanal sistemlerinin işlevselliği artırılıyor.

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Yürütülen beton çalışmalarıyla da altyapının dayanıklılığının güçlendirilmesi ve suyun neden olabileceği aşınma ile bozulmaların önlenmesi hedefleniyor. Böylece köy yollarının kullanım ömrünün korunmasına ve ulaşımın daha sağlıklı şartlarda sürdürülmesine katkı sağlanması bekleniyor.