Düzce Üniversitesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında geliştirdiği bilimsel projelerini, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası katılımcılarla buluşturdu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pavilyonu’nda yer alan Düzce Üniversitesi’nin standı, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk’ün de katıldığı tanıtım faaliyetlerinde akademisyenler, projelerinin amaçları, kapsamları ve uygulama alanları hakkında ziyaretçilere bilgi verdi. Döngüsel ekonomiden iklime dayanıklı tarıma, akıllı yeşil altyapıdan arı sağlığına uzanan çalışmalarla Düzce Üniversitesi’nin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarındaki bilimsel birikimi paylaşıldı.

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Döngüsel ekonomi ve çevre teknolojilerine yönelik projeler tanıtıldı

Doç. Dr. Pınar Sevim Elibol, "Metropollerin Ötesinde Yaşam Laboratuvarları: Orta Ölçekli Kentlerde Döngüselliğin Finansmanı" ve "Nanoteknoloji Destekli Atıksu Arıtma ve Sürdürülebilir Yaşam Alanı" başlıklı projeleri tanıttı. Çalışmalar kapsamında, orta ölçekli kentlerde döngüsel ekonominin finansmanı ve atık su arıtımında nanoteknolojinin kullanımına yönelik yaklaşımlar katılımcılarla paylaşıldı. Doç. Dr. Taylan Çakmak ise Batı Karadeniz’in iklim değişikliğine karşı dirençli bitki biyoteknolojisi kapasitesini geliştirmeyi ve sürdürülebilir fidan üretimini hedefleyen "Miras Projesi"ni sundu.

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İklim okuryazarlığı ve sürdürülebilirlik eğitimine vurgu

İklim farkındalığı ve eğitim alanındaki çalışmalar kapsamında, "Üniversite Öğrencileri İçin İklim Okuryazarlığı" projesi Doç. Dr. Hicran Hamza Çelikyay, Dr. Kübra Yüksel ve Dr. Eda Kaya’dan oluşan proje ekibi tarafından tanıtıldı. "Üniversite Öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliğine İlişkin Farkındalığı" projesi ise Doç. Dr. Fahriye Hayırsever ve Prof. Dr. Ferhunde Hayırsever Topçu tarafından temsil edildi.

Prof. Dr. Filiz Evran Acar, Öğr. Gör. Zeynep Övdür Uğurlu ve Ece Çelikyay tarafından tanıtılan "Yapay Zeka Destekli Sürdürülebilir Öğrenme: Döngüsel Ekonomi Eğitiminin Geleceğini Tasarlamak" başlıklı projede de yapay zeka teknolojilerinin döngüsel ekonomi eğitimiyle bütünleştirilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı öğrenme süreçlerinin geliştirilmesi ele alındı.

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İklime dirençli kentler ve tarımsal üretim için bilimsel yaklaşımlar

Kentlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmaya odaklanan "Düzce 2100: İklime Dirençli Kentler İçin Akıllı Yeşil Altyapı" projesi, Dr. Öğr. Üyesi Nermin Başaran tarafından tanıtıldı. Dr. Öğr. Üyesi Tunahan Çınar, Türkiye ve Portekiz’de 2025 yılında meydana gelen, 100 hektardan büyük alanları etkileyen orman yangınlarının atmosfere saldığı kirletici gazların uydu uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi ve tahmin edilmesine yönelik çalışmasını paylaştı. Öğr. Gör. Dr. Faik Ceylan ise mısır ve buğdayın kuraklık ve tuz stresine karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla kompost ve malç gibi yeşil tarım uygulamalarının kullanımını ele alan projeyi sundu.

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Arı sağlığı ve biyolojik çeşitlilik çalışmaları katılımcılarla buluştu

Düzce Üniversitesi’nin arıcılık ve biyolojik çeşitlilik alanındaki bilimsel çalışmaları da COP31’de tanıtıldı. Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, Şevval Gündoğdu ve Simay Durmaz tarafından hazırlanan "Arı Sağlığı ve Tozlaşma" ile "UVB Radyasyonunun Farklı Bal Arısı Alt Türlerinin Davranışı ve Fizyolojisi Üzerindeki Etkileri" başlıklı projeler katılımcılarla paylaşıldı. Projelerde, bal arılarının ekosistemlerdeki işlevleri ve tozlaşmadaki rolleri ile çevresel etkenlerin arı sağlığı üzerindeki etkileri ele alındı.

Düzce Üniversitesi’nin Sürdürülebilirlik Vizyonu Uluslararası Platformda Paylaşıldı

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Düzce Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar Selman Gültekin de Düzce Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bu kapsamda iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil kampüs, GreenMetric, sıfır atık, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler ile Düzce Üniversitesi’nin bu alanlardaki kurumsal yaklaşımı aktarıldı.

Farklı disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan projelerin COP31’de tanıtılması, Düzce Üniversitesi’nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilimsel çalışmalarının uluslararası paydaşlarla buluşmasına ve bilgi paylaşımının güçlenmesine katkı sağladı.