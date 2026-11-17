Düzce Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Birinci etap asfalt yatırımı kapsamında 80 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilirken, Aydınpınar Caddesi’ndeki çalışmalar da tamamlandı.

Aziz Yıldırım Kavşağı ile Darıcı Sapağı arasında kalan 750 metrelik güzergahta yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak eski asfalt kazındı, ardından zemin hazırlığı ve malzeme serimi yapıldı. Şehrin önemli ulaşım güzergahında gece gündüz demeden çalışan ekipler, sıcak asfalt serimini de tamamlayarak caddeyi yeniledi. Çalışmalar nedeniyle kapalı olan yol tekrar trafiğe açıldı.

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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’de gece saatlerinde asfalt ekiplerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Aydınpınar Caddesi’ndeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Düzce Belediyesi’nin bu yılki asfalt yatırımı 80 bin tona ulaştı.