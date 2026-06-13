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        Düzce'de yöresel lezzet şöleni düzenlendi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Geleneksel Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 19:33 Güncelleme:
        Düzce'de yöresel lezzet şöleni düzenlendi

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Geleneksel Yığılca Yöresel Lezzet Şöleni düzenlendi.

        Harmantepe Sosyal Tesisleri’nde Yığılca Belediyesi ve Yığılca Kent Konseyi işbirliğiyle üçüncüsü düzenlenen etkinlikte ilçenin geleneksel yemekleri misafirlere ikram edildi.

        Düzce Valisi Mehmet Makas, yaptığı konuşmada, ilçenin homojen nüfusuyla Türk kültürünün maddi ve manevi tüm unsurlarını başarıyla yaşattığını söyledi.

        Amaçlarının Yığılca'yı tanıtmak olduğunu ve bu hedefin 3 yılda gerçekleştiğini yoğun ilgiden görebildiğini dile getiren Makas, şölenin düzenlenmesinde emek veren herkese teşekkür etti.

        Gastronomi kültürünün yaşatılmasının önemine değinen AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise "Modern çağın zorlu şartlarında her şey hızlı tüketilirken iki şekilde yaşatılabiliyor, biri müzik, diğeri ise mutfakla. Bu kültürü devam ettiren, yaşatan ve çocuklarına öğreten tüm annelerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

        AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, yöresel lezzet şöleniyle kültürel mirasın geleceğe taşındığını dile getirdi.

        Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de gastronomi ve musiki zenginliğin kültürel birlikteliği sağladığına değindi.

        İlçenin doğal güzelliklerine ve kendine has kültürel sentezine vurgu yapan Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ise şelaleleri, mağaraları, tabiat parkları, yaylaları ve dünyaca ünlü bal arısıyla bereketli topraklarda yaşadıklarını vurguladı.

        Savaş, Yığılca Lezzet Şöleni'nin Karadeniz'in coşkusuyla İç Anadolu'nun sadeliğinin harmanlandığı kendine özgü bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Sizleri şehitler ve atalar yurdu güzel Yığılca’mızda ağırlamaktan, ilçemizin eşsiz lezzet, kültür ve tarih birikimini paylaşmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Yığılca Kent Konseyi Başkanı Mustafa Haklı, "Kadınlarımızın özveriyle hazırladığı soframızda bugün sadece yemekleri tatmak için değil, aynı zamanda köklerimize, kültürümüze ve bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmak için bir araya geldik." dedi.

        Programda, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Yığılca'nın lezzetlerinin sergilendiği stantları gezerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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