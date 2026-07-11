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        Düzce'de zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 21:46 Güncelleme:
        Düzce'de zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden V.A. idaresindeki 81 FC 930 plakalı cip ile aynı yönde ilerleyen Ceyhun Karslıoğlu yönetimindeki motosiklet, Hamidiye Camisi mevkisinde çarpıştı.

        Aynı istikamette seyreden 81 GB 199 plakalı cip de kazaya karışan araçlara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Karslıoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından morga konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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