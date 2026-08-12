Düzce'den kısa kısa
Düzce Valisi Mehmet Makas, Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Düzce Valisi Mehmet Makas, Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Vali Makas, Kültür Mahallesi'nde bulunan Kur'an kursundaki öğrencilerle sohbet etti.
İl Müftüsü Osman Aydın ve kurs görevlilerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Makas, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
- Açık hava sinema günleri devam ediyor
Düzce Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava sinema günleri sürüyor.
Bahçeşehir Yeşil Vadi alanındaki organizasyon öncesinde Çocuk Üniversitesi ekiplerince çocuklara yönelik çeşitli faaliyetler yapıldı.
Çocuklar aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, aileler de açık havada film izledi.
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