Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
Giriş: 05.07.2026 - 13:59 Güncelleme:
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları etkili olduğu belirtildi.
Bu sebeple denize girmenin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, karara uyulması konusunda ve can kurtaranla sahil güvenlik ekiplerinin uyarılarına hassasiyet gösterilmesi istendi.
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