Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli sahillerinde denize girilmesi yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli sahillerinde denize girilmesi yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli sahillerinde denize girilmesi yasaklandı

        Düzce'nin Akçakoca ve Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.

        Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki tüm plaj ve sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

        Açıklamada, can güvenliği nedeniyle denize girilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesi istendi.

        Karadeniz Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün ilçe genelinde denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

        Açıklamada, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için alınan karara titizlikle uyulmasının önem taşıdığı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kadir İnanır'a veda ediliyor
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        Gazi Koşusu 100. kez koşulacak!
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!
        Hepsini doğru bulmak dikkat istiyor!

        Benzer Haberler

        Kıbrıs Gazisi Müderrisoğlu son yolculuğuna törenle uğurlandı
        Kıbrıs Gazisi Müderrisoğlu son yolculuğuna törenle uğurlandı
        Sabah gazetesi yazarı Müderrisoğlu'nun Kıbrıs gazisi babası Düzce'de son yo...
        Sabah gazetesi yazarı Müderrisoğlu'nun Kıbrıs gazisi babası Düzce'de son yo...
        Akçakoca'da dalga boyu 2 metreyi aştı
        Akçakoca'da dalga boyu 2 metreyi aştı
        Üstüne traktör devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Üstüne traktör devrilen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Köye inen ayı köylülere heyecan ve korku yaşattı
        Köye inen ayı köylülere heyecan ve korku yaşattı
        Mesafe ve mekan tanımayan "Fenerbahçe" aşkıyla 1280 rakımlı yaylada kamp ku...
        Mesafe ve mekan tanımayan "Fenerbahçe" aşkıyla 1280 rakımlı yaylada kamp ku...