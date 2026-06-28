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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Mesafe ve mekan tanımayan "Fenerbahçe" aşkıyla 1280 rakımlı yaylada kamp kurdular

        Mesafe ve mekan tanımayan "Fenerbahçe" aşkıyla 1280 rakımlı yaylada kamp kurdular

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ÖMER ÜRER - İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı illerden karavanları ve çadırlarıyla Topuk Yaylası'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri Fenerbahçe'yi desteklemek için bölgede kamp kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Mesafe ve mekan tanımayan "Fenerbahçe" aşkıyla 1280 rakımlı yaylada kamp kurdular

        GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ÖMER ÜRER - İstanbul ve Ankara başta olmak üzere farklı illerden karavanları ve çadırlarıyla Topuk Yaylası'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri Fenerbahçe'yi desteklemek için bölgede kamp kurdu.

        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki 1280 rakımlı Topuk Yaylası, 24 Haziran'dan bu yana Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Futbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıklarına ev sahipliği yapıyor.

        Sarı-lacivertli taraftarlar, birinci etap yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde kampa giren takımı desteklemek için bölgeye akın etti.

        Gönül verdikleri Fenerbahçe'nin uğruna Türkiye'nin çeşitli illerinden aileleriyle Topuk Yaylası'na gelen taraftarlar, takımın kampa girdiği tesislerin karşısında bulunan göletin çevresinde sarı-lacivert renkler ve bayraklarla süsledikleri karavan ve çadırlarda konaklıyor.

        Taraftarlar, hem tutkunu oldukları takımın idmanlarını izliyor hem de sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarının kapladığı yaylanın yaz mevsimindeki güzel görüntüsüyle keyifli vakit geçiriyor.




        - "Fenerbahçelilik bir yaşam tarzı"

        Eşi ve iki çocuğuyla 3 gün önce karavanla İstanbul'dan bölgeye gelen Edip Efe, AA muhabirine, Fenerbahçeli bir aile olduklarını belirterek, "Koyu değil, açık ve net Fenerbahçe ailesiyiz. Kızım ve oğlum doğdukları andan itibaren ben de 27 yıldır bu tribünlerin içerisindeyim. Onlar da doğdukları günden itibaren basketbol, futbol, voleybol hangi branş olursa olsun Fenerbahçe neredeyse biz oradayız. Fenerbahçelilik bir yaşam tarzı. Fenerbahçeli olmak sadece futbol ya da başarı odaklı bir hayat değil. Fenerbehçe'yi yaşamak isteyen her yerde yaşayabiliyor. Biz de Fenerbahçe neredeyse hep peşinden koştuk, iz sürdük." dedi.

        Topuk Yaylası'nın da muhteşem bir doğaya sahip olduğuna dikkati çeken Efe, "Çok güzel bir yer. Güvenliği de çok iyi, jandarma koruyor. Onlara da çok teşekkür ederiz. Tesislerde emeği geçenlerin de emeklerine sağlık. Çocuklarımızla buraya gelip, piknik yapabiliyoruz. Bu güzel ortamı yaşıyoruz. Sadece takım burada olduğu için değil her zaman da buraya gelmek istiyoruz." diye konuştu.




        - "Sevdamızın peşinde olduğumuz için mesafe de fark etmiyor"

        Sarı-lacivertli takımın geleceğini haber alır almaz Bolu'dan geldiği karavanıyla bölgede kamp kuran Erol Elgün de her zaman Fenerbahçe'nin peşinde olduğunu dile getirerek, "Sevdamız armamıza, renklerimize. Ülkemizin en iyi takımlarından bir tanesinin ayağımızın dibine kadar gelmesini fırsata çevirmek lazım. Sevdamızın peşinde olduğumuz için mesafe de fark etmiyor açıkçası ama yakınımıza kadar gelmeleri daha bir güzel oluyor. Takımımızı seviyoruz, elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Yağmur, çamur, soğuk, sıcak fark etmiyor her zaman peşindeyiz. Sezon öncesi çalışmaları burada canlı canlı daha yakından görmek çok güzel. Futbolcularla fotoğraf çektirmek, anı biriktirmek çok güzel." ifadelerini kullandı.

        Ankara'dan ailesiyle Fenerbahçe'yi görmek için geldikleri yaylada çadırda konaklayan Funda Yalçın ise "Konuşurken çok duygulanıyorum, bu sene o sene inşallah. Sırf onlar için buraya geldim. Tek hayalim bir tane imzalı forma almak. Kızımla birlikte özellikle Talisca'yı görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

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