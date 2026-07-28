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        Esenler Erokspor, Düzce'de sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Esenler Erokspor, Düzce'de sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam etti.

        Yeşil-sarılı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde idmana çıktı.

        Futbolcuların sahada kuvvet çalışması yaptığı idman, dar alan oyunları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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