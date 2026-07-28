Esenler Erokspor, Düzce'de sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, sezon hazırlıklarına Düzce'deki Topuk Yaylası'nda devam etti. Yeşil-sarılı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde idmana çıktı. Futbolcuların sahada kuvvet çalışması yaptığı idman, dar alan oyunları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

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