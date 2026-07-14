Farkındalık için topluluk kuran anneler, uzuv farklılığı olan çocuklarını 6 yıldır buluşturuyor

GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan ve sosyal medyada kurdukları toplulukta bir araya gelen anneler, uzuv eksikliği veya farklılığı bulunan evlatlarıyla her yıl Düzce'de organize ettikleri şenlikte bir araya geliyor.



Düzce'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Büşra Abat Fidancı, yaklaşık 6 yıl önce çocuklarından biri uzuv farklılığıyla dünyaya gelince ilk defa karşılaştığı bu durumu pozitife çevirmek için arayışa başladı. Sosyal medyada "Gizli Kanatlar" adı altında topluluk kuran Fidancı, hastanelerde, parklarda ve çeşitli sosyal mekanlarda karşılaştığı aynı durumdaki annelerin bir araya gelmesine önayak oldu.



Yapılan paylaşımlar sayesinde topluluğun çerçevesi 81 ili kapsayacak şekilde genişledi. Topluluk üyesi aileler, 6 yıldır senede bir kez Düzce'de aynı mesire alanında buluşarak, düzenlenen eğlenceli etkinliklerde hem kaynaşıyor hem de çocuklarının öz güven kazanmasını sağlıyor.



Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü de şenlik alanında kurulan spor ve oyun parkurlarıyla ailelere destek oluyor.



Fidancı, AA muhabirine, bir kızının 6 yıl önce elinde uzuv farklılığıyla dünyaya geldiğini belirterek, "Kızım doğduğunda hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. 'Ne yapacağız, okulda ne yapacak' gibi düşüncelerle gelecek kaygısı, bu durumdaki bütün anneleri sardığı gibi beni de sarmıştı ve böyle bir arayışa başladım." dedi.



- "Kendileri gibi olan arkadaşlarını gördükleri zaman normalleştiriyorlar"



Fidancı, yurt dışında bazı toplulukları gördüğünü ancak Türkiye'de rastlamadığına değinerek, bu tür yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu düşünerek kurduğu grupta zamanla 400'e yakın annenin buluştuğunu kaydetti.



Gruba "Gizli Kanatlar" adını verdiklerini anlatan Fidancı, "Neden gizli kanatlar oldu ismimiz? Bizim göremediğimiz uzuvların yerinde kanatlarımız olduğunu söylüyoruz ve bu güç sayesinde her şeyi diğer çocuklar gibi biz de yapabiliyoruz. Biz bunu bir engel değil, bir güç, farklılık olarak görüyoruz." diye konuştu.



Fidancı, topluluğu sosyal medyada kurduktan sonra kısa sürede büyüdüklerini ve Düzce'yi ortak merkez olarak belirlediklerini anlattı.



Kentte düzenledikleri şenliği geleneksel hale getirdiklerini dile getiren Fidancı, şöyle devam etti:



"Senede bir kez toplanıyoruz. Çocuklar kendileri gibi olan arkadaşlarını gördükleri zaman bu durumu normalleştiriyor. Elini saklayan çocuklar bunun normal olduğunu gördükleri zaman artık elini saklamıyor, gayet öz güvenli davranmaya başlıyorlar. Ailelere de psikolojik anlamda çok iyi geliyor. Bizim için de onlar için de eğlenceye, pozitife çevirdik bu durumu. Her sene yaklaşık 40 farklı ilden gelenler oluyor. Grubumuza gelirsek hemen hemen 81 ilden katılımcı var. Burada aileler öğlen toplanıyor. Çocuklarımız için oyun parkurları oluyor. Su savaşları yapıyoruz, pasta kesme törenimiz var. Palyaço ve yüz boyama etkinlikleri de oluyor. Akşam üzeri yemeğimizi hep beraber yiyoruz."



- Türkiye'nin her tarafından katılımcımız var"



İstanbul'dan eşi ve çocuklarıyla şenliğe katılan İlham Taş, 2020 yılından beri topluluğun içine yer aldıklarını belirterek, "Düzce buluşmaları bizim için çok büyük önem arz ediyor. Özel çocukların ailelerinin elini taşın altına koyarak sosyal medyada birliktelik sağlayıp burada bir nevi kamp niteliğinde sıkıntılarını paylaşabildiği, tanıştıkları bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.



Taş, Türkiye'nin her tarafından Batman'dan, Kayseri'den, İzmir'den, Erzincan'dan, Rize'den, İstanbul'dan birçok ailenin etkinliğe katıldığına işaret ederek, "Bu seneki organizasyon en büyüğü diyebiliriz. Her sene düzenli olarak temmuz ayında Düzce'de gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız burada kendileri gibi olan arkadaşlarını görerek, tanıyarak bu farkındalığı daha iyi yaşıyorlar." dedi.



- "Çocuklarda kendi küçüklüğümü görmüş oluyorum"



Trabzon'dan annesiyle şenliğe ilk kez gelen özel bireylerden 20 yaşındaki İkbal Turan, ilk başta çekindiğini ancak sonradan ortama alıştığını ve kendisi gibi insanları gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



Kocaeli'den gelen özel gençlerden 20 yaşındaki Ayşe Erva Katırağ ise şenlikte küçük çocuklar ve aileleriyle ilgilendiğini anlatarak, "Ben zaten farkındalık amaçlı videolar çekiyorum. Burada aslında çocuklarda kendi küçüklüğümü görmüş oluyorum. Aileler de bize bakınca çocuklarının büyümüş hallerini görüyorlar. Ben çocukları ve aileleriyle sohbet odaklı ilgileniyorum. Onların sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Çocukları çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

