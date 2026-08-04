Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.



Kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.



Teknik direktör Metin Diyadin gözetiminde gerçekleştirilen idmanlarda futbolcular, taktik, şut ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.



Başkent temsilcisi, yarın aynı tesiste yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bir diğer Süper Lig ekibi Arca Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak.

