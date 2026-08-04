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        Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 20:36 Güncelleme:
        Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.

        Kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.

        Teknik direktör Metin Diyadin gözetiminde gerçekleştirilen idmanlarda futbolcular, taktik, şut ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

        Başkent temsilcisi, yarın aynı tesiste yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bir diğer Süper Lig ekibi Arca Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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