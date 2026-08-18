Gölyaka'da Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler dualarla anıldı

Programa, Vali Mehmet Makas, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kaymakam Mehmet Bircan, Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık ve belediye tarafından Kültür Park Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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