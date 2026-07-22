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        GÜNCELLEME - Düzce'de silahla yaralama olayının faili yakalandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 23:14 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Düzce'de silahla yaralama olayının faili yakalandı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlı yakalandı.

        İddiaya göre, Kocaoğlu köyündeki bir tarlada E.K. ile N.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine E.K, silahla ateş ederek N.K'yi yaraladıktan sonra kaçtı.


        E.K, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla ilçede yakalandı.

        Bu arada, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi süren N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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