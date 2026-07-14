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        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Huzurevi sakinleri, indirdikleri hatimleri şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın ruhuna hediye etti

        Huzurevi sakinleri, indirdikleri hatimleri şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın ruhuna hediye etti

        ÖMER ÜRER - Düzce'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okuma etkinliklerine katılan yaşlılar, indirdikleri hatimleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ruhuna hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Huzurevi sakinleri, indirdikleri hatimleri şehit Emniyet Müdürü Baysan'ın ruhuna hediye etti

        ÖMER ÜRER - Düzce'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okuma etkinliklerine katılan yaşlılar, indirdikleri hatimleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ruhuna hediye etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğünce yürütülen "Şehitlerimize Huzur" çalışması kapsamında Muharrem Sancaklı Huzurevi'nde haftanın belirli günlerinde vatan şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

        Bu kapsamda indirdikleri hatimleri Baysan'ın ruhuna hediye etmek amacıyla Beyköy beldesi Çalıcuma Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden 18 huzurevi sakini, şehidin kabri başında dua etti, 5 kez hatmettikleri Kur'an-ı Kerim'den elde edilen sevabı Baysan'ın ruhuna hediye etti.

        Huzurevi sakinlerinden 88 yaşındaki Muzaffer Petek, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi köyde yaşadığı halde kente gelerek vatana sahip çıkmak için mücadele ettiğini söyledi.

        Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Petek, "Bu ülkeyi asla yıkamayacaklar, ben bunu çok iyi biliyorum, yıkılmayacağız. Ben çok iyi milliyetçiyim ve devletimi çok severim. Vatanımı severim ve 88 yaşımı bu ülkede gördüm. 6 yıldır huzurevindeyim ve burada o kadar çok şey öğrendim ki anlatamam." dedi.

        - "Vatan bölünmez, kolay verilmez"

        76 yaşındaki Fehmi Yavuz da 15 Temmuz gecesinin çok zor bir gece olduğunu ifade etti.

        İnsanların o gece sabaha kadar acı çekmesinin çok kötü olduğunu dile getiren Yavuz, "Ezanlar okundu, salalar verildi. Savaş gibi bir şeydi ama aslında savaş değildi. Yaramaz kişilerin yüzünden çok insan şehit oldu, sakat kaldı, gazi oldu. Çok zor bir süreç geçirdik. Onun sonrasında bazı kişiler tutuklandı ama şehitlerimiz oldu. Şehitlik kadar güzel bir şey yoktur. Vatan bölünmez, kolay verilmez çünkü vatan sevilir ve sahip çıkılır. Vatanımıza sahip çıkmamız lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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