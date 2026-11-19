Düzce Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Dönüşen Dokular: İleri Dönüşüm ve Tasarım ile Tasarımın İzinde adlı sergilerin açılışı eş zamanlı olarak Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müfide Kadri Sanat Galerisi ile Mihri Müşfik Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Serginin açılışında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, "Düzce Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin emeğini ve sürdürülebilir tasarım vizyonunu yansıtan bu iki değerli sergiyi sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyor, sergilerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müfide Kadri Sanat Galerisi'ndeki "Tasarımın İzinde" sergisinde Öğr. Gör. Ayçin Taşoluk, origami sanatından ilham alan üç boyutlu kumaş katlama tekniklerinin yanı sıra yöresel elbise tasarımlarını tanıttı. Taşoluk ayrıca, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturan anlamlı bir tasarımı ve özel olarak tasarlanan elbiseyi ziyaretçilere aktararak eserlerin ardındaki duygusal, kültürel ve toplumsal mesajları vurguladı.

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Mihri Müşfik Sanat Galerisi'ndeki "Dönüşen Dokular: İleri Dönüşüm ve Tasarım" sergisinde ise Düzce Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Filiz Dursun "Atıl durumdaki kot pantolonları ileri dönüşüm teknikleriyle yeniden biçimlendirerek sürdürülebilir moda anlayışına dikkat çekmek istedik. Kullanılmış denim parçalarını yenilikçi dokunuşlarla özgün elbiselere dönüştürerek hem çevresel farkındalık oluşturmayı hem de atık malzemelerin estetik değer kazanabileceğini göstermeyi hedefledik" şeklinde konuştu.

"Tasarımın İzinde" ve "Dönüşen Dokular: İleri Dönüşüm ve Tasarım" sergileri, 1825 Kasım 2026 tarihleri arasında sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.