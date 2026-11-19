– Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, Yenitaşköprü Köyü'nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Genel Sekreter Nuri Çelik, merkeze bağlı Yenitaşköprü Köyü'nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Çelik'e incelemeleri sırasında ilgili birim müdürleri, köy muhtarı ve İl Özel İdaresi personeli eşlik etti. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları takip eden Çelik, sahadaki faaliyetler hakkında bilgi aldı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların planlı ve programlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.