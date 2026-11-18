– Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Bugün Git Yarın Gel adlı oyunla yeni sezonu açtı. Kahkaha dolu oyun, ocak ayına kadar her perşembe akşamı ücretsiz sahnelenecek.

Düzce Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonun ilk gösterimiyle tiyatroseverlerle buluştu. Bugün Git Yarın Gel adlı oyun, sezon açılışında izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran tiyatroseverler, eğlenceli sahneleriyle dikkat çeken oyunu ilgiyle takip etti. Gösteri sonunda oyuncular alkışlarla karşılanırken Düzce Belediyesi, açılış gecesine katılarak oyunculara destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Ocak ayına kadar ücretsiz

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Kahkaha ve eğlence dolu Bugün Git Yarın Gel oyunu, 2027 yılı ocak ayına kadar her perşembe akşamı ücretsiz olarak sahnelenmeye devam edecek. Düzce Belediyesi, tüm tiyatroseverleri gösterimlere davet etti.