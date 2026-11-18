Akçakoca ilçesinde eğitim kurumlarına yönelik incelemeler sürüyor. Bu kapsamda Kaymakam Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ile birlikte Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde değerlendirdi. Merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Uzan, öğrencilerin bilimsel, sanatsal ve akademik gelişimlerine yönelik çalışmaları inceledi.

– Akçakoca Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş ile birlikte Akçakoca Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) yürütülen eğitim faaliyetlerini inceledi.

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