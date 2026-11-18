Yığılca ilçesinde organ bağışı konusunda toplumsal bilinci güçlendirmek ve vatandaşların farkındalığını artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından Yığılca Devlet Hastanesi'nin poliklinik hizmet alanında organ bağışına yönelik farkındalık standı açıldı. Hastaneye başvuran vatandaşlarda organ bağışı konusunda bilinç oluşturulmasının amaçlandığı etkinlikte, organ bağışının nakil bekleyen hastalar açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşların organ bağışına yönelik duyarlılığının artırılması ve toplum genelinde bağış bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.