AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Av. Buğra Alp Kocaman ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi.

AK Parti Düzce Merkez İlçe Başkanı Av. Buğra Alp Kocaman, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde incelemelerde bulunarak sağlık çalışanları ve hastalarla görüştü. Hastanede görev yapan sağlık personeline kolaylıklar dileyen Kocaman ve beraberindeki heyet, acil serviste tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür eden AK Parti heyeti, hastalara acil şifalar diledi.