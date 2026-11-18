– Düzce İl Özel İdaresi tarafından merkeze bağlı Paşakonağı Köyü'nde yürütülen yol bakım çalışmaları tamamlanırken, Yayla Köyü'nde çalışmalar devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi, köy yollarında ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı Paşakonağı Köyü'nde gerçekleştirilen malzemeli yol bakım çalışmaları tamamlandı. Yayla Köyü'nde ise yol bakım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.