– Düzce'de trafik şubesi ekipleri, son dönemde artan kaza ve şikayetlerin ardından motosiklet denetimlerine hız verdi. Ekipler hem şehrin güvenliğini sağlamak hem de kazaların ve kuralsızlığın önüne geçmek için denetimlerini arttırarak devam edecek.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde artan motosiklet kazaları, yüksek egzoz sesleri ve trafik kuralı ihlallerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Şehrin genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanırken, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen bazı motosikletler trafikten men edilerek otoparka çekildi. Denetimler sırasında polis ekiplerinin dikkati sayesinde dikkat çeken bir olay da ortaya çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, gerçek plakası 34 KSE 093 olan bir motosikletin plakasının 34 KSE 098 olarak değiştirildiği belirlendi. Bu yöntemle motosikletin plaka tanıma sistemlerine yakalanmasının önüne geçilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde motosikletin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde bulunan motosiklet, işlemlerin ardından sahibine teslim edilmek üzere emniyet otoparkına götürüldü. Düzce'de motosikletlere yönelik trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.