Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, köylerde yaşam kalitesini artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam edeceği belirtildi.

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